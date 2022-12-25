Отец Куньи заявил, что нападающим сложно себя проявить под руководством Симеоне в «Атлетико»

Кармело Кунья, отец новичка «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи прокомментировал уход сына из «Атлетико».

«Нападающие не могут проявить себя при системе Симеоне. Это очень сложно. Матеус перешел к хорошему тренеру [Хулену Лопетеги], который очень хотел видеть его в своей команде. Это тренер международного уровня. Нам остается только надеяться, что Матеус справится с этим вызовом», — цитирует Кунью Globo Esporte.

Английский клуб взял 23-летнего бразильца в аренду до конца сезона с обязательной опцией выкупа. Его контракт с «волками» будет рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды и сделал две голевые передачи.