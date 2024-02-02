Мойес: «Вест Хэм» извлечет уроки из ничьей с «Борнмутом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Я рад, что в конце концов мы получили очко. «Вест Хэм» сыграл не очень хорошо. В любом случае мы сделаем из этого результата выводы и, надеюсь, исправимся. Потенциальные трансферы? Я только что покинул поле и не совсем понимаю, что было сделано. Я думаю, что некоторые переходы совершили в последнюю минуту. Это довольно неловко, когда приходится после матча отвечать на вопросы о трансферах. Англия — страна, которая любит делать все поздно, и есть много затянутых сделок, которые выглядят так, будто происходят сегодня», — цитирует BBC Мойеса.

«Вест Хэм» с 36 очками занимает 6-е место в АПЛ. «Борнмут» поднялся на 12-е место, набрав 26 очков.