Онана пропустит первый матч сборной Камеруна в Кубке Африки ради игры с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустит первый матч Камеруна в Кубке африканских наций, чтобы подготовиться к игре 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», информирует ESPN.

Как отмечает источник, Федерация футбола Камеруна разрешила 27-летнему игроку пропустить матч Кубка Африки против сборной Гвинеи 15 января. Однако Онана присоединится к своей национальной команде в следующих двух играх против Сенегала и Гамбии.

Онана пропустил сборы Камеруна в Саудовской Аравии перед турниром, чтобы сыграть в матче Кубка Англии против «Уигана».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» пройдет 14 января и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «шпоры» с 39 очками занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» располагаются на 8-й позиции (31).