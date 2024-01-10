Невилл считает, что с хорошим спортивным директором «МЮ» никогда не подписал бы Каземиро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб не стал бы подписывать хавбека Каземиро, если бы у них был качественный спортивный директор.

«Каземиро — прекрасный пример работы на ближайшую перспективу, которая дорого обойдется в долгосрочной перспективе. Если бы у «Манчестер Юнайтед» хороший спортивный директор и хороший владелец, этого трансфера просто не было бы», — цитирует Невилла Manchester Evening News.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года. В этом сезоне хавбек провел восемь матчей в АПЛ и забил один гол.