Оливье Жиру зимой не покинет «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру принял решение остаться в команде в зимнее трансферное окно. Француз покинет лондонский клуб летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

У игрока были предложения от нескольких команд: «Ювентус», «Рома», «Галатасарай» и «Вест Хэм». Но Жиру принял решение не менять клуб в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 34-летний форвард провел 15 матчей за «Челси», на его счету 9 голов.