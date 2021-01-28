Оливье Жиру зимой не покинет «Челси»
01:44
Нападающий «Челси» Оливье Жиру принял решение остаться в команде в зимнее трансферное окно. Француз покинет лондонский клуб летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
У игрока были предложения от нескольких команд: «Ювентус», «Рома», «Галатасарай» и «Вест Хэм». Но Жиру принял решение не менять клуб в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 34-летний форвард провел 15 матчей за «Челси», на его счету 9 голов.
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