Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что недоволен текущей ситуацией в команде.

— Я собираюсь продолжить борьбу за место в основе «Челси», после чего мы изучим ситуацию в январе, — приводит Daily Mail слова 33-летнего француза. — Не могу сказать, что я очень хочу уехать, но обстоятельства могут меня заставить это сделать.

Я недоволен своим положением в команде. Мне 33 года, я веду здоровый образ жизни и хочу играть, а не просиживать матчи на лавке. Возможно, я останусь, возможно, уйду. Если никаких гарантий не будет — я уйду из «Челси» так же, как в свое время ушел из «Арсенала».

В текущем сезоне Жиру сыграл за «Челси» в 9 матчах, в которых забил 4 гола.