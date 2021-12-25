«Один из лучших подарков на Рождество в моей жизни». Ван Дейк вспомнил, как перешел в «Ливерпуль» 4 года назад
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк вспомнил, как перешел в команду 4 года назад.
«Один из лучших рождественских подарков в моей жизни», — написал футболист у себя в Twitter, прикрепив запись из аккаунта «Ливерпуля» от 27 декабря 2017 года, когда было официально объявлено о покупке игрока из «Саутгемптона».
Still one of my best Christmas presents I've ever had https://t.co/LNITxPams2— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 25, 2021
«Ливерпуль» подписал ван Дейка за 84,65 миллиона евро. Нидерландец выиграл с командой Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Англии. На его счету 14 голов и 7 результативных передач в 149 матчах за мерсисайдцев.
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