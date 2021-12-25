Уайт: «Мы скучаем по Обамеянгу, он — отличный парень»
Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, что команда скучает по отстраненному форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
«В целом, отсутствие Обамеянга не отразилось на наших результатах, мы играли хорошо. Очевидно, что для Пьера-Эмерика ситуация очень грустная, но мы продолжаем упорно работать. Мы скучаем по Обамеянгу, он — отличный парень, но что есть, то есть», — приводит talkSPORT слова Уайта.
14 декабря стало известно, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета лишил Обамеянга капитанской повязки за нарушение дисциплины. Позднее форвард был отстранен от тренировок с командой.
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