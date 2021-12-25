«Вест Хэм» может подписать защитника «Ниццы» Данилюка
«Вест Хэм» интересуется защитником «Ниццы» Флавиусом Данилюком, сообщает The Athletic.
По информации источника, «молотобойцы» хотят укрепить оборонительную линию из-за большого количества травм и готовы подписать 20-летнего австрийца.
В сезоне-2021/22 Данилюк провел 11 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/3017466/2021/12/23/west-ham-transfer-mailbag-ogbonna-successor-striker-options-yarmolenko/
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