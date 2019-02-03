"Очень умный игрок". Эден Азар - об Игуаине

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что новичок "синих" Гонсало Игуаин является очень умным игроком. 31-летний аргентинский форвард впервые отличился за лондонский клуб в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0).

- Игуаин - отличный нападающий, - приводит слова Азара портал Goal. - Он может держать мяч, играть в одно касание. К тому же он является очень умным игроком. На поле Игуаин невероятен. Он забьет много голов.

Напомним, Игуаин присоединился к "Челси" 23 января на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

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