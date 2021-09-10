Обвиняемый в изнасиловании защитник «Манчестер Сити» Менди останется под стражей до 24 января
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди останется под стражей до января, сообщает BBC Sport.
Такое решение было принято на первом судебном заседании, которое прошло 10 сентября. Следующее заседание состоится 24 января 2022 года.
26 августа стало известно, что королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность. Сам футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.
«Манчестер Сити» отстранил игрока до завершения расследования.
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