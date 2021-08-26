Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования

Стали известны подробности порлицейского расследования, фигурантов которого стал защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. Он обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также в одном покушении на изнасилование, утверждает Bleacher Report.

Manchester City have suspended defender Benjamin Mendy after he was charged with four counts of rape and one count of sexual assault. pic.twitter.com/6af7XF49mQ — B/R Football (@brfootball) August 26, 2021

Ранее «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что отстранил защитника от работы с командой на время полицейского расследования.

Однако клуб не стал уточнять подробности произошедшего.