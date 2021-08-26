Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования
18:58
Стали известны подробности порлицейского расследования, фигурантов которого стал защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. Он обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также в одном покушении на изнасилование, утверждает Bleacher Report.
Ранее «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что отстранил защитника от работы с командой на время полицейского расследования.
Однако клуб не стал уточнять подробности произошедшего.
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