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Обамеянг близок к продлению контракта с «Арсеналом»

19:31
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Sky Sports.
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Sky Sports.
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Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к подписанию нового контракта. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Daily Telegraph, стороны серьезно продвинулись в переговорах. Новое соглашение может быть подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что игроку предложили трехлетний контракт.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча, на его счету 29 голов и 3 результативных передачи. Ранее «канониры» выиграли Кубок Англии, оба гола в ворота «Челси» забил 31-летний габонец. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.

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