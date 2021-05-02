Как фанаты «Манчестер Юнайтед» протестуют против Глейзеров. Фото, видео
Появились новые кадры с сегодняшней акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед». Фанаты перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Кроме того, группа фанатов блокировала отель, в котором находились игроки и сотрудники клуба. Автобус команды не мог выехать на игру, которая начнется в скором времени.
Напомним, фанаты уже давно выражают свое недовольство Глейзерам, которые приобрели клуб в 2005 году за 790 миллионов фунтов.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).
It's all happening outside Manchester United's team hotel ? #mufc #mujournal #GlazersOut pic.twitter.com/OxYsspJv83— United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021
Manchester United fans reached the Old Trafford pitch as they protested in opposition to the Glazer family ahead of Sunday's fixture against Liverpool.— The Athletic (@TheAthletic) May 2, 2021
Latest on this developing story ?? https://t.co/pF1OQQGibG
Manchester United fans reached the Old Trafford pitch as they protested in opposition to the Glazer family.— The Athletic (@TheAthletic) May 2, 2021
Fans also held up the departure of the team bus from the Lowry Hotel.
?: @SkyNews pic.twitter.com/h95eSR5qUr
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю