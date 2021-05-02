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Как фанаты «Манчестер Юнайтед» протестуют против Глейзеров. Фото, видео

17:50
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото AFP Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото Twitter
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото AFP
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Появились новые кадры с сегодняшней акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед». Фанаты перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Кроме того, группа фанатов блокировала отель, в котором находились игроки и сотрудники клуба. Автобус команды не мог выехать на игру, которая начнется в скором времени.

Напомним, фанаты уже давно выражают свое недовольство Глейзерам, которые приобрели клуб в 2005 году за 790 миллионов фунтов.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).

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