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Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложили из-за протеста фанатов

18:24
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото Twitter
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото Twitter
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Начало матча 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложено на неопределенное время, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, АПЛ заявила, что начало матча отложено из-за протестов болельщиков на стадионе «Олд Траффорд». Отмечается, что команды все еще находятся в отеле и не могут выехать на игру.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/man-utd-vs-liverpool/live/429172

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