Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложили из-за протеста фанатов

Начало матча 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложено на неопределенное время, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, АПЛ заявила, что начало матча отложено из-за протестов болельщиков на стадионе «Олд Траффорд». Отмечается, что команды все еще находятся в отеле и не могут выехать на игру.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.