Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложили из-за протеста фанатов
Начало матча 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложено на неопределенное время, сообщает Sky Sports.
По информации СМИ, АПЛ заявила, что начало матча отложено из-за протестов болельщиков на стадионе «Олд Траффорд». Отмечается, что команды все еще находятся в отеле и не могут выехать на игру.
Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/man-utd-vs-liverpool/live/429172
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