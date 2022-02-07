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Сегодня, 21:45

Салах хочет завтра вернуться к тренировкам в «Ливерпуле» и сыграть с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Салах хочет завтра вернуться к тренировкам и сыграть с «Лестером»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил английскому клубу, что намерен вернуться к тренировкам уже завтра, 8 февраля.

Как сообщает The Times 7 февраля, 29-летний египтянин хочет начать готовиться к матчу 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером», который состоится 10 февраля.

Отмечается, что нападающий пройдет медицинский осмотр, после чего «Ливерпуль» организует для него тренировку по индивидуальному плану.

Вчера, 6 февраля, Салах отыграл 120 минут в составе сборной Египта в финале Кубка Африки против команды Сенегала (0:0, 2:4 по пенальти).

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/mohamed-salah-back-in-liverpool-training-tomorrow-after-egypts-afcon-final-defeat-vfkb0k37g
Мохамед Салах
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ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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