Салах хочет завтра вернуться к тренировкам в «Ливерпуле» и сыграть с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Салах хочет завтра вернуться к тренировкам и сыграть с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил английскому клубу, что намерен вернуться к тренировкам уже завтра, 8 февраля.

Как сообщает The Times 7 февраля, 29-летний египтянин хочет начать готовиться к матчу 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером», который состоится 10 февраля.

Отмечается, что нападающий пройдет медицинский осмотр, после чего «Ливерпуль» организует для него тренировку по индивидуальному плану.

Вчера, 6 февраля, Салах отыграл 120 минут в составе сборной Египта в финале Кубка Африки против команды Сенегала (0:0, 2:4 по пенальти).