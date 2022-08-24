«Ньюкасл» подписал нападающего «Реал Сосьедад» Исака

«Ньюкасл» заключил контракт с нападающим «Реала Сосьедад» Александером Исаком, сообщает в Twitter издание El Diario Vasco.

По данным источника, сумма сделки составила 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Исак принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Реал Сосьедад», забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

22-летний швед дебютировал за сборную страны в 2017 году. Он провел за национальную команду 37 матчей и забил 9 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.