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Сегодня, 16:41

«Вест Хэм» может подписать Пакету

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«Вест Хэм» рассматривает вариант покупки полузащитника «Лиона» Лукаса Пакеты, сообщает журналист Вене Касагранде.

По данным источника, английский клуб предлагает за 24-летнего бразильца 38 миллионов евро.

Этим летом полузащитником интересовались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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