Португальский журналист назвал главные причины, почему Роналду не может уйти из «МЮ»

Португальский журналист Рикарду Лестре объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не может найти себе клуб.

По словам Лестре, одна из основных причин — это высокая зарплата 37-летнего португальца, которую могут себе позволить лишь несколько клубов.

Ранее появилась информация, что Роналду хочет покинуть «МЮ», чтобы играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

«Нужно многое изменить в клубе, чтобы интегрировать Роналду. Его класс игры не подлежит сомнению, но его высокая зарплата и возраст — это риск. Одно дело подписать контракт с Роналду в 30 лет, другое — в 37. Роналду все еще «зверь», но это уже больше не Роналду из «Реала». Он не такой быстрый, его стиль игры более предсказуем.

Присутствие Роналду меняет всю «химию» клуба. Его высокая зарплата, возраст и повышенный риск травм, а также волнения в команде, если тренер решит оставить его на скамейке запасных, пугает клубы. С такой сложной историей не хотят связываться. Такое нежелание топ-клубов не пошло на пользу его репутации. Вот почему Криштиану лучше остаться в «Манчестер Юнайтед», доказать свое лидерство и снова стать героем», — цитирует Лестре Sport1.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.