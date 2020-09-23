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«Ньюкасл» поборется с «Тоттенхэмом» за Милика

12:47
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«Ньюкасл» интересуется нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом, информирует Sky Sports.

По информации источника, «сороки» возобновили интерес к 26-летнему поляку после того, как его аренда в «Рому» сорвалась. Ранее сообщалось, что на форварда также претендует «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Милик провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах и забил 14 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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