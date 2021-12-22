«Ньюкасл» планирует арендовать защитника «Тоттенхэма» Родона

«Ньюкасл» интересуется защитником «Тоттенхэма» Джо Родоном, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «сорок» Эдди Хау хочет усилить защиту в зимнее трансферное окно и надеется арендовать 24-летнего валлийца в январе до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Родон принял участие в 6 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkrt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.