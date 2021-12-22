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«Ньюкасл» планирует арендовать защитника «Тоттенхэма» Родона

12:47
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«Ньюкасл» интересуется защитником «Тоттенхэма» Джо Родоном, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «сорок» Эдди Хау хочет усилить защиту в зимнее трансферное окно и надеется арендовать 24-летнего валлийца в январе до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Родон принял участие в 6 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkrt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/21/transfer-notebook-newcastle-leading-race-sign-spurs-centre-back/

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Иван Торопцев все материалы автора

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