Бербатов считает, что Кавани стоит перейти в «Барселону»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что форварду «красных дьяволов» Эдинсону Кавани стоит перейти в «Барселону».

«Несмотря на то, что в прошлом сезоне Кавани был неплох, он все равно мало играет. Когда в команду приходит кто-то вроде Криштиану Роналду, то он сразу же забирает все внимание себе, выходит на поле в каждом матче. Если у Кавани действительно есть шанс уйти, если у него правда есть предложение от «Барселоны», то, конечно же, он будет думать о переходе в этот клуб. Если он решится на переход, то я только поддержу это и скажу: «Отправляйся туда и играй. Это отличная сделка и отличные деньги, тебе ведь уже не 24», — приводит Goal слова Бербатова.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Ранее сообщалось, что 34-летним уругвайцем интересуется «Барселона».