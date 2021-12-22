Аналитик «Локомотива» Шарп стал ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

Шарп занял должность ассистента главного тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника

29-летний шотландец пришел в «Локомотив» в ноябре 2021 года, когда Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба. Ранее он работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз».