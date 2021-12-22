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Аналитик «Локомотива» Шарп стал ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед»

15:00
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Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

Шарп занял должность ассистента главного тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника

29-летний шотландец пришел в «Локомотив» в ноябре 2021 года, когда Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба. Ранее он работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/ralf-rangnick-drafts-in-ewan-sharp-to-join-backroom-team

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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