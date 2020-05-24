«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Игуаином

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в подписании нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Daily Express.

По информации источника, оба английских клуба хотят попробовать приобрести 32-летнего аргентинца, который, скорее всего, покинет «Ювентус» этим летом. Ранее сообщалось об интересе к Игуаину со стороны «Ривер Плейта» и клубов МЛС.

В сезоне-2019/20 Игуаин провел за «Ювентус» 34 матча, на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25,5 миллиона евро.