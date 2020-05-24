Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Игуаином

15:26

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в подписании нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Daily Express.

По информации источника, оба английских клуба хотят попробовать приобрести 32-летнего аргентинца, который, скорее всего, покинет «Ювентус» этим летом. Ранее сообщалось об интересе к Игуаину со стороны «Ривер Плейта» и клубов МЛС.

В сезоне-2019/20 Игуаин провел за «Ювентус» 34 матча, на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25,5 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир