«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью
«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на домашнем стадионе «сорок» «Сент-Джеймс Парк».
«Брайтон» с 6 баллами располагается на 15-й строчке турнирной таблицы АПЛ. «Ньюкасл» — 17-е место и 5 очков.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 0:0
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Виллемс (Кэрролл, 82), Шер, Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Шелви (Ки Сон Ен, 73), Хэйден, Альмирон (Сен-Максимен, 73), Атсу, Жоэлинтон.
«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс (Бонг, 82), Преппер, Стивенс, Муй (Конноли, 70), Альсате, Мопей (Биссума, 82).
Предупреждения: Манкильо, 44. Атсу, 79. Данк, 88.
Судья: Аткинсон (Англия).
21 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».