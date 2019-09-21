«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью

«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на домашнем стадионе «сорок» «Сент-Джеймс Парк».

«Брайтон» с 6 баллами располагается на 15-й строчке турнирной таблицы АПЛ. «Ньюкасл» — 17-е место и 5 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 0:0

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Виллемс (Кэрролл, 82), Шер, Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Шелви (Ки Сон Ен, 73), Хэйден, Альмирон (Сен-Максимен, 73), Атсу, Жоэлинтон.

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс (Бонг, 82), Преппер, Стивенс, Муй (Конноли, 70), Альсате, Мопей (Биссума, 82).

Предупреждения: Манкильо, 44. Атсу, 79. Данк, 88.

Судья: Аткинсон (Англия).

21 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».