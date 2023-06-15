«Ньюкасл» готовит предложение «Арсеналу» по трансферу защитника Тирни

«Ньюкасл» готовит официальное предложение по трансферу защитника «Арсенала» Кирана Тирни.

Как сообщает Football Insider, игрок заинтересован в переезде поближе к родному Глазго, проведя четыре сезона в Лондоне и уступив место в команде Александру Зинченко.

Также информируется, что за ситуацией с 26-летним игроком следят «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Тирни в сезоне-2022/23 сыграл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.