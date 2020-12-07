Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:4).

«Результат является следствием игры, сегодня мы выступили плохо. Мы хорошо начали игру, но не чувствовали себя комфортно. Мы плохо владели мячом и создавали только половинчатые моменты.

Отсутствие Рауля Хименеса — это удар, но мы должны найти решения внутри команды, чтобы продолжать прогрессировать», — приводит слова Санту BBC Sport.