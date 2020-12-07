Нуну — о поражении от «Ливерпуля»: «Мы плохо владели мячом и создавали только половинчатые моменты»
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:4).
«Результат является следствием игры, сегодня мы выступили плохо. Мы хорошо начали игру, но не чувствовали себя комфортно. Мы плохо владели мячом и создавали только половинчатые моменты.
Отсутствие Рауля Хименеса — это удар, но мы должны найти решения внутри команды, чтобы продолжать прогрессировать», — приводит слова Санту BBC Sport.
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