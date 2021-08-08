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«Ньюкасл» интересуется защитником «Ливерпуля» Филлипсом

16:36
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«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Натаниэлу Филлипсу, сообщает The Athletic.

По информации источника, «сороки» обращались к мерсисайдцам с запросом о возможности покупки 24-летнего англичанина. Сообщается, что «Ливерпуль» планирует сохранить футболиста в качестве игрока ротации, но готов продать его, если получит предложение в размере около 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Филлипс провел 20 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 7,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2751277/2021/08/05/liverpool-mailbag-origi-and-shaqiris-futures-contract-renewals-and-elliotts-role-this-season/

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Иван Торопцев все материалы автора

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