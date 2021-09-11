Нуну Эшпириту Санту объяснил, почему «Тоттенхэм» разгромно уступил в матче с «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту объяснил, почему его команда разгромно уступила «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.
«По ходу игры возникло много проблем, с которыми нам пришлось справляться. Ребятам было непросто. В первом тайме мы не контролировали игру, создавали мало, но и не позволяли создавать моменты сопернику. В перерыве мы все обсудили, мы хотели улучшить нашу игру во втором тайме, но этого не произошло. После удаления мы неплохо держались, но потом случился пенальти в наши ворота. Нам нужно многое пересмотреть, и, будем честны, сегодня мы сыграли совсем не так, как должны», — сказал в эфире Sky Sports Нуну Эшпириту Санту.
После поражения от «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» опустился с первого на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «шпор» 9 очков в 4 матчах.
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