Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:0).

«Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого: выиграли и набрали 3 очка. Пришлось помучиться, но мы знали, что победить в подобном матче удастся только так. После трех поражений все становится сложнее. Надо отметить, что это были лучшие 10-14 дней в моей карьере. Не самые простые, а лучшие. В этот проблемный период я смог лучше понять, кто меня окружает. В такие моменты лучше понимаешь людей, уровень организации в клубе, фанатов. За последнее время многое сошлось.

Нам надо прибавлять во многих аспектах, но сегодня мы сделали семь замен и уже выглядели не так, как прежде», — цитирует Артету ВВС.

В домашней игре 4-го тура АПЛ «канониры» добились победы первой победы в сезоне.