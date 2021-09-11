Артета — о первой победе в сезоне: «Пришлось помучиться, но мы знали, что победить в подобном матче удастся только так»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:0).
«Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого: выиграли и набрали 3 очка. Пришлось помучиться, но мы знали, что победить в подобном матче удастся только так. После трех поражений все становится сложнее. Надо отметить, что это были лучшие 10-14 дней в моей карьере. Не самые простые, а лучшие. В этот проблемный период я смог лучше понять, кто меня окружает. В такие моменты лучше понимаешь людей, уровень организации в клубе, фанатов. За последнее время многое сошлось.
Нам надо прибавлять во многих аспектах, но сегодня мы сделали семь замен и уже выглядели не так, как прежде», — цитирует Артету ВВС.
В домашней игре 4-го тура АПЛ «канониры» добились победы первой победы в сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю