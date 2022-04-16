Эрик тен Хаг не рассчитывает на Криштиану Роналду в следующем сезоне

Роналду в ближайшее время может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который якобы договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед», не намерен работать с нападающим команды Криштиану Роналду, информирует Marca со ссылкой на The Daily Star.

Как отмечается, как только 52-летний нидерландский специалист вступит в должность, то он избавится от 37-летнего форвада сборной Португалии.

Тен Хаг во время переговоров с руководством «МЮ» уже сообщил, что не рассчитывает на Роналду, так как он не вписывается в его стиль футбола.

Ранее сообщалось, что тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед». Он может быть представлен уже на следующей неделе.

Сейчас тренером «МЮ» является Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи.

Роналду в этом сезоне провел 25 встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Сам футболист также готов покинуть «Манчестер», если потребуется.