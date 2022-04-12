Роналду не уверен, что останется в «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не уверен, останется ли в манкунианском клубе в следующем сезоне, сообщает The United Stand.

По данным источника, португалец пока не думает об уходе, несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов. Окончательное решение Роналду примет летом 2022 года. Футболист понимает, что не может играть в каждом матче «МЮ», поэтому не будет создавать проблемы, если потребуется уйти.

В этом сезоне нападающий провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.