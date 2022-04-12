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Сегодня, 12:51

Роналду не уверен, что останется в «МЮ» в следующем сезоне

Виктория Кравченко
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Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не уверен, останется ли в манкунианском клубе в следующем сезоне, сообщает The United Stand.

По данным источника, португалец пока не думает об уходе, несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов. Окончательное решение Роналду примет летом 2022 года. Футболист понимает, что не может играть в каждом матче «МЮ», поэтому не будет создавать проблемы, если потребуется уйти.

В этом сезоне нападающий провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
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 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
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 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
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 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
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 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
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 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
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 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
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 - : -
17.04 18:30
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Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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