Новичок «Вест Хэма» Агерд выбыл на 3 месяца

Защитник «Вест Хэма» Найеф Агерд получил травму в товарищеском матче против «Рейнджерс». Как сообщает BeIn Sports, Агерд из-за повреждения пропустит около трех месяцев.

«Вест Хэм» этим летом заплатил 30 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего марроканца. Игрок взял себе в английском клубе номер 27.

В прошлом сезоне Агерд сыграл в 40 матчах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.