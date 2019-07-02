Новичок "Арсенала" Мартинелли: "Беру пример с Роналду"

Новичок лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли дал первое интервью клубной пресс-службе. 18-летний нападающий перешел из бразильского "Итуано", заключив долгосрочный контракт.

- Я всегда отдаю все силы в матчах, действую как командный игрок и всегда стараюсь выигрывать матчи и трофеи, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Мартинели. - Я беру пример с Криштиану Роналду. Он усердно работает, всегда повышая уровень. Всегда борется за титулы.

Роналду, Месси и Неймар - игроки, которые могут приносить победы, являются настоящими профессионалами, отдают себя игре.

Я с детства мечтал играть в Европе за команду уровня "Арсенала". Постараюсь воспользоваться этой возможностью.