«Ноттингем Форест» согласовал трансфер полузащитника «Палмейраса» Данило

«Ноттингем Форест» согласовал покупку полузащитника «Палмейраса» Данило, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Лесники» заплатят за 21-летнего бразильца около 20 миллионов евро. В субботу, 14 января футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить долгосрочный контракт с клубом.

На счету Данило 12 голов и 9 результативных передач в 141 матче за «Палмейрас». Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 25 миллионов евро.