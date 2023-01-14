Бруну Фернандеш вспомнил, как продлевал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вспомнил, как продлевал контракт с клубом. Он заключил новое 4-летнее соглашение в апреле 2022 года.

«Я не скрываю, что деньги важны. Очевидно, что в футболе, как и в любой другой деятельности, всегда хочется зарабатывать как можно больше, но тогда я сказал руководству, что не хочу продлевать контракт, не зная, что ждет клуб в будущем», — цитируют Фернандеша английские СМИ.

В этом сезоне он провел 16 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.