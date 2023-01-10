«Ноттингем Форест» предложил 20 миллионов евро за полузащитника «Палмейраса» Данило

«Ноттингем Форест» предложил «Палмейрасу» 20 миллионов евро за опорного полузащитника Данило, сообщает The Telegraph.

Английский клуб рассчитывает подписать 21-летнего бразильца этой зимой и рассчитывает, что команде пригодятся оборонительные качества футболиста. При этом игроком также интересуется «Арсенал».

На счету Данило 12 голов и 9 результативных передач в 141 матче за «Палмейрас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.