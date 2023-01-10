«Лидс» подпишет форварда «Хоффенхайма» Рюттера

«Лидс» согласовал трансфер нападающего «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны достигли договоренности, в ближайшее время 20-летний француз пройдет медосмотр. Английский клуб заплатит за футболиста более 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рюттер забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Хоффенхайм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.