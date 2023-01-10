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Сегодня, 03:47

Артета о выходе «Арсенала» на «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии: «Мы хорошо друг друга знаем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

В 1/16 финала турнира «канониры» сыграют против «Манчестер Сити».

«Что есть, то есть. Так получается, что нам приходится играть с одними и теми же командами в разных турнирах. Мы постараемся подготовиться и победить. Этот матч будет отличаться от того, который скоро будет в чемпионате Англии, но наши команды хорошо знают друг друга. Не думаю, что в этом плане что-то изменится», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Матч 1/16 финала «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в конце января, игры этой стадии турнира пройдут с 27 по 30 января. 15 февраля команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии на поле «канониров».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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