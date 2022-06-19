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Сегодня, 11:58

«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Ливерпуля» Уильямсом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает The Mirror.

По информации источника, «лесники» хотят арендовать 21-летнего валлийца на следующий сезон. «Ливерпуль» готов рассмотреть эту сделку, поскольку в другой команде футболист получит больше игровой практики.

Уильямс провел вторую половину сезона-2021/22 в «Фулхэме» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «дачников».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
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