«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Ливерпуля» Уильямсом

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает The Mirror.

По информации источника, «лесники» хотят арендовать 21-летнего валлийца на следующий сезон. «Ливерпуль» готов рассмотреть эту сделку, поскольку в другой команде футболист получит больше игровой практики.

Уильямс провел вторую половину сезона-2021/22 в «Фулхэме» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «дачников».