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Сегодня, 11:14

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Байера» Хинкапье

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» интересуется защитником «Байера» Пьеро Хинкапье, сообщает The Sun.

По данным источника, 20-летний эквадорец входит в список футболистов, интересующих главного тренера «шпор» Антонио Конте. Немецкий клуб требует за игрока 34 миллиона фунтов.

В сезоне-2021/22 Хинкапье забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 15,3 миллиона фунтов.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/18932518/tottenham-transfer-piero-hincapie-antonio-conte/
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