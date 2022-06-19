«Тоттенхэм» интересуется защитником «Байера» Хинкапье

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Байера» Пьеро Хинкапье, сообщает The Sun.

По данным источника, 20-летний эквадорец входит в список футболистов, интересующих главного тренера «шпор» Антонио Конте. Немецкий клуб требует за игрока 34 миллиона фунтов.

В сезоне-2021/22 Хинкапье забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 15,3 миллиона фунтов.