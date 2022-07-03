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Сегодня, 10:35

«Ноттингем Форест» близок к тому, чтобы подписать защитника «Майнца» Ниакате

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» ведет переговоры по трансферу защитника «Майнца» Муссы Ниакате, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли принципиальной договоренности по поводу суммы сделки, теперь клубам осталось уладить несколько деталей.

В сезоне-2021/22 Ниакате забил 4 гола в 33 матчах за «Майнц». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 18 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543212858326016000
Футбол
ФК Майнц
ФК Ноттингем Форест
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