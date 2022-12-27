«Норвич» уволил главного тренера Дина Смита

«Норвич» объявил об отставке главного тренера Дина Смита.

Решение было принято руководством после поражения от «Лутона» (1:2) в матче Чемпионшипа — поражения стало для команды третьим в последних четырех встречах. 51-летний Смит работал в «Норвиче» 13 месяцев.

«Канарейки» (35 очков) занимают 5-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.