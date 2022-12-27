«Челси» в ближайшее время объявит о подписании Бадиашиле

«Челси» в ближайшее время объявит о подписании контракта с защитником «Монако» Бенуа Бадиашиле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, сумма сделки составит около 35-40 миллионов евро. «Синие» уже обсудили условия личного контракта с 21-летним французом.

Контракт Бадиашиле с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.