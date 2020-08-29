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«Ноль». Защитник «Ливерпуля» с юмором ответил на вопрос, сколько голов Месси забьет в АПЛ

18:17
Эндрю Робертсон и Лионель Месси. Фото Reuters
Эндрю Робертсон и Лионель Месси. Фото Reuters
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в интервью ESPN отшутился на вопрос, сколько голов в чемпионате забьет нападающий Лионель Месси, если окажется в одном из клубов АПЛ.

«Надеюсь, что ноль, потому что он останется в «Барселоне», — сказал 26-летний шотландец.

По данным СМИ, главным претендентом на Месси является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего переехать в Манчестер.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».

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