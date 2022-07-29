Николя Пепе готов перейти из «Арсенала» в «Ньюкасл»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе готов перейти в «Ньюкасл», утверждает Daily Mail.

Контракт 27-летнего игрока заканчивается через два года, а главный тренер «канониров» Микель Артета выставил полузащитника на трансфер.

При этом ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые взяли его из «Лилля» три года назад за 72 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.