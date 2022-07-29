Полузащитник Росс Баркли может вернуться в «Эвертон»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли может вернуться в «Эвертон», сообщает журналист Крис Смит.

Мерсисайдский клуб начал предварительные переговоры по трансферу 28-летнего полузащитника.

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.

В сезоне-2021/22 Баркли забил 1 гол в 14 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.