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Сегодня, 21:23

Полузащитник Росс Баркли может вернуться в «Эвертон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Росс Баркли может вернуться в «Эвертон», сообщает журналист Крис Смит.

Мерсисайдский клуб начал предварительные переговоры по трансферу 28-летнего полузащитника.

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.

В сезоне-2021/22 Баркли забил 1 гол в 14 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

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2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Росс Баркли
ФК Челси
ФК Эвертон
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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