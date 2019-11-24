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Н'Голо Канте: «Не стал переходить в «ПСЖ» по спортивным причинам»

24 ноября 2019, 23:51
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о том, почему решил остаться в лондонском клубе, хотя к нему проявлял интерес «ПСЖ». Контракт француза с «Челси» рассчитан до лета 2023 года.

— Иногда нам не обязательно знать, куда мы хотим перейти, но я хочу знать, — цитирует Le Figaro Канте. — Я знал, что хорошо играл в «Челси» и не собирался переходить в «ПСЖ». Это было спортивное решение. В Лондоне чувствовал себя хорошо и был рад остаться в этом проекте.

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