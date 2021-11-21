Невилл — об уходе Сульшера из «МЮ»: «Ты заставил нас гордиться»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу увольнения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
«Спасибо, Оле. Ты заставил нас гордиться. Последнее время было тяжелым для клуба, но перед этим ты вернул в клуб немного души», — написал Невилл в Twitter.
48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
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