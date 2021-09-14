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Дель Пьеро: «Очевидно, что Роналду не хотел оставаться в «Ювентусе»

08:30
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался об уходе Криштиану Роналду из клуба.

«Очевидно, что Роналду не хотел оставаться. Очевидно и то, что это полезно для клуба, потому что не придется платить большую зарплату, — приводит слова Дель Пьеро Football Italia. — Роналду — чемпион, и его нужно было подписать. Но проблема была в том, что команда была неспособна вырасти вокруг суперзвезды. Иногда мы рассматривали выступления Роналду как что-то не связанное с «Ювентусом», а это показатель, что-то не получилось.

Напомним, Роналду ушел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В дебютном матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний португалец оформил дубль.

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Роман Шишов все материалы автора

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